ЕС осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза назвал незаконным запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля и последующий запуск баллистических ракет малой дальности 20 февраля.
"Это были опасные и безрассудные действия, грубо нарушавшие резолюции Совета Безопасности ООН. Намерение КНДР продолжать разработку средств доставки ядерного оружия в любую точку мира угрожает всем странам", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе в четверг.
В заявлении также отмечается, что использование режимом КНДР ресурсов для поддержки своей оружейной программы усугубляет гуманитарное положение населения страны.
"Международное сообщество должно реагировать единым и твердым образом, прежде чем действия КНДР еще больше подорвут международную архитектуру нераспространения и повысят военную напряженность в регионе. КНДР должна немедленно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить всю связанную с этим деятельность", - призвал глава дипломатии ЕС.
Все государства-члены ООН, считают в ЕС, должны потребовать, чтобы КНДР немедленно прекратила все запуски ракет и возобновила диалог с соответствующими сторонами. В Брюсселе отмечают, что для возобновления мирной дипломатии крайне важно, чтобы все государства-члены ООН продемонстрировали свою приверженность полному выполнению санкций, введенных Советом Безопасности ООН.
Боррель заявил, что ЕС будет продолжать работать с партнерами по ограничению "финансов, знаний и компонентов, которые КНДР может использовать для поддержки своей незаконной оружейной программы".
"Единственный жизнеспособный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит в соблюдении КНДР своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН. КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия или какой-либо другой особый статус в этом отношении", - подчеркивается в коммюнике главы европейской дипломатии.
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