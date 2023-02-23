ЕС осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза назвал незаконным запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля и последующий запуск баллистических ракет малой дальности 20 февраля.

"Это были опасные и безрассудные действия, грубо нарушавшие резолюции Совета Безопасности ООН. Намерение КНДР продолжать разработку средств доставки ядерного оружия в любую точку мира угрожает всем странам", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе в четверг.

В заявлении также отмечается, что использование режимом КНДР ресурсов для поддержки своей оружейной программы усугубляет гуманитарное положение населения страны.

"Международное сообщество должно реагировать единым и твердым образом, прежде чем действия КНДР еще больше подорвут международную архитектуру нераспространения и повысят военную напряженность в регионе. КНДР должна немедленно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить всю связанную с этим деятельность", - призвал глава дипломатии ЕС.

Все государства-члены ООН, считают в ЕС, должны потребовать, чтобы КНДР немедленно прекратила все запуски ракет и возобновила диалог с соответствующими сторонами. В Брюсселе отмечают, что для возобновления мирной дипломатии крайне важно, чтобы все государства-члены ООН продемонстрировали свою приверженность полному выполнению санкций, введенных Советом Безопасности ООН.

Боррель заявил, что ЕС будет продолжать работать с партнерами по ограничению "финансов, знаний и компонентов, которые КНДР может использовать для поддержки своей незаконной оружейной программы".

"Единственный жизнеспособный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит в соблюдении КНДР своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН. КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия или какой-либо другой особый статус в этом отношении", - подчеркивается в коммюнике главы европейской дипломатии.