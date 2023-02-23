Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 73.95 -2.41 Brent 80.60 -2.45

Дальнее зарубежье 23.02.2023 17:10

ЕС осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза назвал незаконным запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля и последующий запуск баллистических ракет малой дальности 20 февраля.

"Это были опасные и безрассудные действия, грубо нарушавшие резолюции Совета Безопасности ООН. Намерение КНДР продолжать разработку средств доставки ядерного оружия в любую точку мира угрожает всем странам", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе в четверг.

В заявлении также отмечается, что использование режимом КНДР ресурсов для поддержки своей оружейной программы усугубляет гуманитарное положение населения страны.

"Международное сообщество должно реагировать единым и твердым образом, прежде чем действия КНДР еще больше подорвут международную архитектуру нераспространения и повысят военную напряженность в регионе. КНДР должна немедленно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ создания баллистических ракет и существующих ядерных программ, а также прекратить всю связанную с этим деятельность", - призвал глава дипломатии ЕС.

Все государства-члены ООН, считают в ЕС, должны потребовать, чтобы КНДР немедленно прекратила все запуски ракет и возобновила диалог с соответствующими сторонами. В Брюсселе отмечают, что для возобновления мирной дипломатии крайне важно, чтобы все государства-члены ООН продемонстрировали свою приверженность полному выполнению санкций, введенных Советом Безопасности ООН.

Боррель заявил, что ЕС будет продолжать работать с партнерами по ограничению "финансов, знаний и компонентов, которые КНДР может использовать для поддержки своей незаконной оружейной программы".

"Единственный жизнеспособный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит в соблюдении КНДР своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН. КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия или какой-либо другой особый статус в этом отношении", - подчеркивается в коммюнике главы европейской дипломатии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, КНДР, РАКЕТЫ


Похожие новости


Боррель считает запуски баллистических ракет КНДР серьезной угрозой Глава Евросовета осудил запуск КНДР баллистической ракеты В ЕС призвали КНДР воздержаться от ядерных испытаний и прекратить пуски баллистических ракет Заявление лидеров США и КНДР подает сигнал, что денуклеаризация Корейского полуострова может быть достигнута - Могерини ЕС приветствовал заявление Пхеньяна о прекращении ядерных испытаний ЕС добавил в санкционный список в отношении КНДР более 20 юрлиц - заявление Могерини увидела признаки надежды урегулировать корейский вопрос и призвала международное сообщество к единству ЕС принял дополнительные санкции по КНДР Действия КНДР угрожают безопасности международного сообщества - Могерини ЕС готовит новые санкции против КНДР, добиваясь политического решения корейского вопроса - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az