Глава Минобороны Армении и посол США обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны

Сотрудничество в сфере обороны и безопасности обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Квин. "На встрече обсуждены вопросы развития армяно-американского сотрудничества в сфере обороны, региональная безопасность", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Отмечается, что Папикян и Квин обсудили также обстановку на армяно-азербайджанской границе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».