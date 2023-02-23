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Регион 23.02.2023 17:25

Глава Минобороны Армении и посол США обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны

Сотрудничество в сфере обороны и безопасности обсудили на встрече в Ереване министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Квин.

"На встрече обсуждены вопросы развития армяно-американского сотрудничества в сфере обороны, региональная безопасность", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что Папикян и Квин обсудили также обстановку на армяно-азербайджанской границе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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