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Внешняя политика 23.02.2023 17:27

Спикер нижней палаты парламента Румынии совершит визит в Азербайджан

Спикер палаты депутатов (нижней палаты парламента) Румынии Марчел Чолаку в конце февраля посетит с визитом Азербайджан, сообщает румынское агентство Agerpres.

"По приглашению спикера Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой председатель палаты депутатов Марчел Чолаку 26-28 февраля совершит официальный визит в Азербайджан", - отмечает издание.

По его данным, в рамках визита делегации запланированы различные встречи, в том числе с Гафаровой.

Р.Керимов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, РУМЫНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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