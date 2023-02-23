Спикер нижней палаты парламента Румынии совершит визит в Азербайджан

Спикер палаты депутатов (нижней палаты парламента) Румынии Марчел Чолаку в конце февраля посетит с визитом Азербайджан, сообщает румынское агентство Agerpres.
"По приглашению спикера Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой председатель палаты депутатов Марчел Чолаку 26-28 февраля совершит официальный визит в Азербайджан", - отмечает издание.
По его данным, в рамках визита делегации запланированы различные встречи, в том числе с Гафаровой.
Р.Керимов
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