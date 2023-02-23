Еврокомиссия продлевает для Украины льготный режим торговли с ЕС

Европейская комиссия (ЕК) предложила в четверг продлить приостановку действия импортных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в Европейский союз, известных как автономные торговые меры, еще на один год.

"Это является продолжением неизменной поддержки экономики Украины со стороны ЕС и помогает смягчить сложную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры (...). Основная цель автономных торговых мер - поддержать Украину, но меры также учитывают озабоченности промышленности ЕС", - отмечается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

С этой целью, а также с учетом значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС в 2022 году обновленные автономные торговые меры содержат "ускоренный защитный механизм для защиты рынка союза в случае необходимости", сказано в документе ЕК.

Теперь это предложение будет рассмотрено Европейским парламентом и Советом ЕС для обеспечения плавного перехода от текущего режима автономных торговых мер к новому, объясняют в Брюсселе.