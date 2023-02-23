Министры финансов G7 намерены внимательно отслеживать, насколько эффективны антироссийские санкции

Министры финансов G7 в четверг пообещали внимательно отслеживать, эффективны ли вводимые против РФ санкции и выразили готовность в случае необходимости вводить дополнительные ограничительные меры.
"Мы продолжим внимательно отслеживать, насколько эффективны санкции. Мы примем дополнительные меры, если в этом будет необходимость. Также мы будем активно работать с нашими партнерами над имплементацией санкций и пресечением попыток их обойти", - говорится в заявлении министров по итогам их встречи в Индии.
В нем утверждается, что действующие ограничительные меры создают препятствия в работе российского ВПК.
Министры финансов G7 также призывал МВФ и Киев проработать программу помощи Украине. "Мы призываем МВФ и Украину до конца марта 2023 года подготовить убедительную, амбициозную... программу поддержки", - отмечается в документе.
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