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Бизнес и законодательство 23.02.2023 19:27

Еврокомиссия приостанавливает использование приложения TikTok на своих мобильных устройствах

Европейская комиссия (ЕК) объявила в четверг о своем решении приостановить использование приложения TikTok на своих корпоративных устройствах и на персональных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств комиссии.

"Эта мера направлена на защиту комиссии от угроз кибербезопасности и действий, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду комиссии", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что усиление безопасности в отношении других платформ социальных сетей также будет находиться под постоянным контролем.

"Эта мера соответствует строгой внутренней политике кибербезопасности комиссии относительно использования мобильных устройств для связи, связанной с работой", - объясняют в ЕК.

Эта мера, отмечают в Брюсселе, "дополняет давно выданные комиссией рекомендации сотрудникам применять передовой опыт при использовании платформ социальных сетей и поддерживать высокий уровень осведомленности о кибербезопасности в своей повседневной работе".

"Комиссия стремится обеспечить надежную защиту своего персонала от растущих киберугроз и инцидентов. (...) Сегодняшняя приостановка является внутренним корпоративным решением, которое строго ограничено использованием устройств, зарегистрированных в службе мобильных устройств комиссии", - сказано в коммюнике ЕК.

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Тэги: ЕС, TIKTOK, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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