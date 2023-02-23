Премьер Грузии и президент Турции обсудили стратегическое сотрудничество

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Турции, в четверг встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами, ситуацию на Украине.
Гарибашвили написал на своей странице в твиттере, что на встрече с президентом Турции он подтвердил готовность Грузии продолжить оказывать любую помощь в ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, премьер заявил, что Грузия по-прежнему привержена двустороннему стратегическому партнерству.
Между тем, пресс-служба главы правительства сообщила, что на встрече Эрдоган выразил благодарность грузинской стороне за помощь, оказанную в трудные минуты.
Между тем, глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе сообщил журналистам, что на встрече стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами, включая экономические проекты, которые осуществляются в регионе.
"Также были обсуждены вопросы дальнейшей интенсификации торговых отношений. Как вы знаете, несколько лет назад главы государств договорились, что товарооборот должен достичь трех миллиардов долларов, и в прошлом году наши отношения достигли этой отметки", - сказал Джавелидзе.
По его информации, обсуждалась ситуация на Украине и влияние этого кризиса на вопросы, связанные с безопасностью Черного моря.
Он сообщил, что в пятницу Гарибашвили посетит пострадавшие от землетрясения районы Турции.
Ранее в МВД Грузии сообщали, что в Турции в спасательных мероприятиях приняли участие около 200 грузинских спасателей.
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