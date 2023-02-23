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Внешняя политика 23.02.2023 18:51

Баку и Абу-Даби обсудили перспективы ВТС

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках Международной оборонной выставки и конференции «IDEX-2023» в Абу-Даби в четверг провел встречу с министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Ахмедом Аль Боварди, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

“На встрече были обсуждены текущее состояние отношений двух стран в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества. Министры также обменялись другими вопросами, представляющими взаимный интерес”, - отмечается в информации.


Международная оборонная выставка и конференция «IDEX-2023» проходит с 20 по 24 февраля.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНПРОМ, ОАЭ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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