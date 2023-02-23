Баку и Абу-Даби обсудили перспективы ВТС

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках Международной оборонной выставки и конференции «IDEX-2023» в Абу-Даби в четверг провел встречу с министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Ахмедом Аль Боварди, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
“На встрече были обсуждены текущее состояние отношений двух стран в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества. Министры также обменялись другими вопросами, представляющими взаимный интерес”, - отмечается в информации.
Международная оборонная выставка и конференция «IDEX-2023» проходит с 20 по 24 февраля.
Х.Насирзаде
Еврокомиссия приостанавливает использование приложения TikTok на своих мобильных устройствах
Masdar подтвердил планы по вводу в эксплуатацию Гарадагской СЭС до 2024г
В Азербайджане создаются региональные культурные управления - распоряжение президента
Зарплаты преподавателей школ и профессиональных образовательных предприятий в Азербайджане повышены на 10%
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 16,2%
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Премьер Грузии и президент Турции обсудили стратегическое сотрудничество
Министры финансов G7 намерены внимательно отслеживать, насколько эффективны антироссийские санкции
Глава Минобороны Армении и посол США обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте
При поддержке Kapital Bank проходят традиционные республиканские предметные олимпиады
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна