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Дальнее зарубежье 23.02.2023 21:51

Блинкен предупреждает о проблемах в отношениях с КНР в случае китайской военной помощи России

Администрация США неоднократно предупреждала Китай о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае поставки военной помощи России, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

В интервью изданию Atlantic он указал, что президент США Джо Байден в ходе телефонных разговоров говорил председателю КНР Си Цзиньпину, что "любая военная помощь России в этом конфликте или систематический обход санкций стали бы серьезной проблемой для отношений Вашингтона и Пекина".

"Президент повторял эти слова, и другие из нас (из администрации США - ИФ) также делали это", - добавил госсекретарь США.

Блинкен указал, что в последние месяцы США получили информацию о том, что Пекин думает о варианте с оказанием помощи России.

"Мы собрали информацию за последние несколько месяцев, которая указывает, что Китай начал рассматривать это", - добавил Блинкен. При этом глава госдепартамента в очередной раз заверил, что пока не видит признаков того, что такая помощь уже оказывается.

Он указал, что выразил "эту обеспокоенность" на встрече в Мюнхене с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КИТАЙ, ПОМОЩЬ


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