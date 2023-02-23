Блинкен предупреждает о проблемах в отношениях с КНР в случае китайской военной помощи России

Администрация США неоднократно предупреждала Китай о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае поставки военной помощи России, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
В интервью изданию Atlantic он указал, что президент США Джо Байден в ходе телефонных разговоров говорил председателю КНР Си Цзиньпину, что "любая военная помощь России в этом конфликте или систематический обход санкций стали бы серьезной проблемой для отношений Вашингтона и Пекина".
"Президент повторял эти слова, и другие из нас (из администрации США - ИФ) также делали это", - добавил госсекретарь США.
Блинкен указал, что в последние месяцы США получили информацию о том, что Пекин думает о варианте с оказанием помощи России.
"Мы собрали информацию за последние несколько месяцев, которая указывает, что Китай начал рассматривать это", - добавил Блинкен. При этом глава госдепартамента в очередной раз заверил, что пока не видит признаков того, что такая помощь уже оказывается.
Он указал, что выразил "эту обеспокоенность" на встрече в Мюнхене с руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
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