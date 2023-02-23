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Регион 23.02.2023 22:10

Пашинян собрался в Германию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Германию 2-3 марта.

В пресс-службе правительства "Интерфаксу" сообщили, что запланированы встречи Пашиняна с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

"Запланирован также ряд других рабочих встреч", - отметили в правительстве.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕРМАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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