Пашинян рассказал Путину о встрече с Алиевым в Мюнхене

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, в ходе которого армянский лидер проинформировал о встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Мюнхене 18 февраля, а также о других своих беседах с зарубежными партнерами.
"Обсуждены вопросы практической реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Затронута также текущая ситуация на армяно-азербайджанской границе. Контакты на этот счет на различных уровнях будут продолжены", - сообщает пресс-служба Кремля.
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