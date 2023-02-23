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Регион 23.02.2023 22:08

Пашинян рассказал Путину о встрече с Алиевым в Мюнхене

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, в ходе которого армянский лидер проинформировал о встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Мюнхене 18 февраля, а также о других своих беседах с зарубежными партнерами.

"Обсуждены вопросы практической реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Затронута также текущая ситуация на армяно-азербайджанской границе. Контакты на этот счет на различных уровнях будут продолжены", - сообщает пресс-служба Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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