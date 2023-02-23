Давить на Украину с предложением начать мирные переговоры не имеет смысла – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину с предложением начать мирные переговоры не имеет смысла.

По его словам, «давить на нас невозможно». «Хочет ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух и это прекрасно, они больше понимают, с кем они раньше имели диалог», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что целью России является захват территории Украины. «Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам», - сказал президент.

«Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу», - подчеркнул Зеленский.