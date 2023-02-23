Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 73.95 -2.41 Brent 80.60 -2.45

СНГ 23.02.2023 22:25

Давить на Украину с предложением начать мирные переговоры не имеет смысла – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на Украину с предложением начать мирные переговоры не имеет смысла.

По его словам, «давить на нас невозможно». «Хочет ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух и это прекрасно, они больше понимают, с кем они раньше имели диалог», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что целью России является захват территории Украины. «Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам», - сказал президент.

«Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу», - подчеркнул Зеленский.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Киев ведет переговоры с Анкарой и ООН по экспорту зерна - Зеленский Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров Президенты Азербайджана и Украины проводят переговоры в Киеве Алиев и Зеленский проведут переговоры в Киеве Зеленский предложил Алиеву провести в феврале 2022 года саммит Украина-Азербайджан-Турция Зеленский надеется, что Макрон сделает "нормандскому формату" искусственное дыхание

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az