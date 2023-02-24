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Дальнее зарубежье 24.02.2023 11:05

Китай призвал к скорейшему прекращению боевых действий на Украине и возобновлению диалога для мирного решения конфликта

К прекращению боевых действий на Украине и началу переговорного процесса призвал Китай в опубликованном заявлении МИД КНР.

"Необходимо прекратить огонь и боевые действия. В конфликтах и войнах нет победителей. Все стороны должны сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не обострять конфликты, избегать дальнейшего обострения украинского кризиса или даже выхода из-под контроля", - говорится в документе.

В нем отмечается, что необходимо "поддерживать Россию и Украину в продвижении навстречу друг другу, как можно скорее возобновить прямой диалог".

"Диалог и переговоры - это единственный возможный способ урегулирования украинского кризиса", - подчеркнул МИД Китая.

Он отметил, что "международное сообщество должно (...) создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров" и Китай готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении.

В заявлении говорится, что важно отказаться от практики односторонних санкций и давления, "которые не только не решат проблему, но и создадут новые".

Китай считает важным также отказаться от мышления времен холодной войны.

"Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована укреплением или даже расширением военных группировок", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что в настоящее время надо "содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, выступать против обеспечения собственной безопасности путем лишения безопасности других стран, предотвращать формирование лагерей конфронтации".

Китайский МИД привал "снизить стратегические риски". Он подчеркнул, что "следует противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия, (...) выступать против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах".

В связи с этим в заявлении говорится, что необходимо обеспечить безопасность атомных электростанций, выступать против вооруженных нападений на мирные ядерные объекты, во избежание техногенных ядерных аварий.

В документе также отмечается важность отказа от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, необходимость уважать основные права военнопленных, поддержки существующей мировой экономической системы.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, УКРАИНА, ДОКУМЕНТ


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