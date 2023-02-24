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Дальнее зарубежье 24.02.2023 10:37

Белый дом заявил, что будет постоянно интересоваться потребностями Украины в американской помощи

Соединенные Штаты будут на постоянной основе поддерживать контакты с Украиной, чтобы быть в курсе, какая американская помощь требуется Киеву, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы будем продолжать работать с ними (украинцами - ИФ) из месяца в месяц, чтобы выяснять, есть ли дополнительные средства, которые им нужны", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Салливан отметил, что США официально объявили о преставлении нового пакета помощи Украине на $2 млрд, и уточнил, во время недавнего визита президента США Джо Байдена в Украину тот "привез с собой объявление о большем количестве артиллерии, боеприпасов, установок HIMARS на фоне объявленных поставок американских танков и бронемашин".

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, НАМЕРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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