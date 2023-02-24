Базовая инфляция в еврозоне в январе ускорилась до рекордных 5,3%

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в январе были выше предварительных оценок, базовая инфляция достигла рекордного уровня, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Потребительские цены (индекс CPI) выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, а не на 8,5%, как было объявлено ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предусматривал повышение оценки инфляции до 8,6%.

Несмотря на пересмотр данных, январские темпы роста индекса CPI остались минимальными с мая 2022 года. В декабре он увеличился на 9,2% в годовом выражении.

Тем временем, потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core, индикатор базовой инфляции) в прошлом месяце увеличились рекордными темпами - на 5,3% в годовом выражении. Предварительно сообщалось о повышении индекса в январе на 5,2%, и аналитики не ожидали его пересмотра.

Подъем цен на энергоносители в еврозоне в прошлом месяце замедлился до 18,9% с 25,5% месяцем ранее. В то же время рост стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции ускорился до 14,1% с 13,8%, промышленных товаров - до 6,7% с 6,4%. Инфляция в сфере услуг осталась на уровне 4,4%.

Инфляция в Германии замедлилась до 9,2% в годовом выражении с 9,6%, в Италии - до 10,7% с 12,3%, во Франции - ускорилась до 7% с 6,7%, в Испании - до 5,9% с 5,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в еврозоне в январе уменьшились на 0,2%. Снижение было отмечено третий месяц подряд, в декабре оно составило 0,4%.