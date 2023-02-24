Глава ИБР посетит Азербайджан

Президент Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джассер посетит Азербайджан с 25 февраля по 3 марта 2023 года.
«Стратегический визит направлен на максимизацию сотрудничества между группой ИБР и Азербайджаном, расширение потенциальных областей сотрудничества и стимулировать действия, которые будут способствовать социально-экономическому развитию страны», - отмечается в сообщении банка.
В рамках визита Аль-Джассер будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведет встречи в кабинете министров, встретится с руководителями крупных компаний Азербайджана для углубления партнерских отношений.
ИБР до сих пор выделила около $1,2 млрд на финансирование проектов в Азербайджане.
Р.Ахмедов
Премьер Армении искажает решение Международного суда ООН по Лачинской дороге – МИД Азербайджана
Баку и Абу-Даби обсудили перспективы ВТС
Спикер нижней палаты парламента Румынии совершит визит в Азербайджан
Спецслужба Азербайджана задержалa члена ИГИЛ по подозрению в финансировании терроризма
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
В Азербайджане создаются региональные культурные управления - распоряжение президента
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Провокации США против КНДР могут быть расценены как объявление войны
Клаар обсудил с Григоряном переговоры Азербайджана и Армении в рамках Брюссельского формата
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна