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Финансы 24.02.2023 10:04

Глава ИБР посетит Азербайджан

Президент Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джассер посетит Азербайджан с 25 февраля по 3 марта 2023 года.

«Стратегический визит направлен на максимизацию сотрудничества между группой ИБР и Азербайджаном, расширение потенциальных областей сотрудничества и стимулировать действия, которые будут способствовать социально-экономическому развитию страны», - отмечается в сообщении банка.

В рамках визита Аль-Джассер будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведет встречи в кабинете министров, встретится с руководителями крупных компаний Азербайджана для углубления партнерских отношений.

ИБР до сих пор выделила около $1,2 млрд на финансирование проектов в Азербайджане.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИБР, ГЛАВА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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