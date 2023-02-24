Глава ИБР посетит Азербайджан

Президент Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джассер посетит Азербайджан с 25 февраля по 3 марта 2023 года.

«Стратегический визит направлен на максимизацию сотрудничества между группой ИБР и Азербайджаном, расширение потенциальных областей сотрудничества и стимулировать действия, которые будут способствовать социально-экономическому развитию страны», - отмечается в сообщении банка.

В рамках визита Аль-Джассер будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведет встречи в кабинете министров, встретится с руководителями крупных компаний Азербайджана для углубления партнерских отношений.

ИБР до сих пор выделила около $1,2 млрд на финансирование проектов в Азербайджане.

Р.Ахмедов