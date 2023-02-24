Спецслужба Азербайджана задержалa члена ИГИЛ по подозрению в финансировании терроризма

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сообщила о задержании по подозрению в финансировании терроризма члена Исламского государства (ИГИЛ) Мирджавада Салахова.

«В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных СГБ, гражданин Азербайджана Салахов Мирджавад Сейидага оглу - член террористической организации ИГИЛ, был задержан по подозрению в совершении преступных действий, связанных с финансированием терроризма», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Салахов, вступив в ряды ИГИЛ в городе Ракка Сирии, был направлен в специальный тренировочный лагерь, и пройдя обучение, овладел навыками применения огнестрельного оружия.

«Затем он начал работать бухгалтером в ИГИЛ, занимался вопросами предоставления ежемесячных денежных средств и продовольственного обеспечения членам террористической организации, участвовавшим в вооруженных конфликтах, и их семьям, оказания материальной помощи членам организации, пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов, и семьям погибших. С целью уклонения от уголовной ответственности некоторое время скрывался в других странах» - подчеркнули в СГБ.

По данным спецслужбы, Салахов был вовлечен в ИГИЛ своим братом - Салаховым Мирджалалалом Сейидага оглу. «Последний был ранен в ходе боевых действий в Сирии», - подчеркивает ведомство.

Мирджаваду Салахову инкриминируется финансирование терроризма (статья 214-1 Уголовного кодекса Азербайджана) и участие в вооруженных конфликтах за пределами страны (ст. 283-1.3 УК), Мирджалалу Салахову - вовлечение в вооруженные конфликты за пределами страны и участие в них (ст. 281-1.1 и 283-1.3 УК).

«В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время комплексные следственно-оперативные мероприятия продолжаются», - отмечает СГБ.

Р.Керимов