Администрация города Шуша направит свыше 1,3 млн манатов на снос аварийных зданий

Управление государственного заповедника города Шуша направит более 1,3 млн манатов на снос аварийных зданий и транспортировку отходов. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с консорциумом ООО «Aqroman» и ООО «Rapid Services Azerbaijan» подписан контракт на выполнение данных работ. Стоимость контракта – 1 млн 349,848 тыс. манат. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».