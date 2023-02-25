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Карабах 25.02.2023 11:00

Администрация города Шуша направит свыше 1,3 млн манатов на снос аварийных зданий

Управление государственного заповедника города Шуша направит более 1,3 млн манатов на снос аварийных зданий и транспортировку отходов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с консорциумом ООО «Aqroman» и ООО «Rapid Services Azerbaijan» подписан контракт на выполнение данных работ.

Стоимость контракта – 1 млн 349,848 тыс. манат.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШУША, ТЕНДЕР


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