Баку и Еревану направлены приглашения на переговоры в Брюсселе под эгидой ЕС - Госдеп США

Баку и Еревану направлены приглашения на переговоры в Брюсселе под эгидой Европейского союза (ЕС), сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

«Насколько я понимаю, сторонам было направлено приглашение (принять участие во встрече в Брюсселе – ИФ), возможность была предоставлена», - заявил Прайс на брифинге.

Он отметил, что есть предложение главы Евросовета Шарля Мишеля об организации встречи сторон в Брюсселе. «Это возможность, в случае принятия сторонами предложения, сесть и продолжить прогресс, который мы наблюдали в последние недели», - считает представитель Госдепа.

Он не назвал возможную дату встречи в Брюсселе, предложив обратиться по этому вопросу к Баку и Еревану.

Коснувшись ситуации вокруг Лачинской дороги, представитель Госдепа США заявил, что Баку и Еревану следует самим решить этот вопрос, в чем Вашингтон намерен оказать сторонам содействие.

Днем ранее Прайс заявил, что представители Азербайджана и Армении «соберутся вместе в Брюсселе в ближайшие дни на переговорах, организованных президентом Евросовета Шарлем Мишелем».

Р.Керимов