AAM рассчитывает в Азербайджане в 2023г добыть до 32 тыс. унций золота

Британская компания Anglo Asian Mining (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) может сократить добычу золота в Азербайджане в 2023 году на 30%, увеличить добычу меди на 71%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию компании, Anglo Asian Mining в 2023 году прогнозирует добычу драгметаллов в объеме от 50 тыс. до 54 тыс. унций в золотом эквиваленте. При этом, компания ожидает добычу золота в 2023 году в объеме от 30 тыс. до 32 тыс. унций, меди - от 4,1 тыс. до 4,3 тыс. унций золота.

«2023 год является ключевым для Anglo Asian Mining, поскольку компания начинает переход к значительному производству меди с открытием новых рудников Гилар и Зафар. Производство меди, по прогнозам AAM, в 2023 году увеличится на 63-71%, производство золота сократится на 26–30%. Это соответствует тому, что компания уделяет все больше внимания меди, извлекая выгоду из глобальной повестки дня по декарбонизации», - говорится в сообщении ААМ.

Компания отметила, что в 2023 году производство (меди -ИФ) будет максимально увеличено за счет переработки руды на месторождении Гилар, которая также содержит и золото. В то же время компания не предоставила прогноза по производству серебра, поскольку «оно не является существенным».

AAM также сообщила, что заложила в бюджете на 2023 год цены на драгметаллы на следующем уровне: золото – $1,8 тыс. за унцию (в 2022г - $1 тыс. 794,55), серебро - $20 за унцию (в 2022г – $23,97), медь – $8,5 тыс. за тонну (в 2022г - $8,387 тыс.).

«Мы пока сосредоточены на производственной деятельности в краткосрочной перспективе, создавая стоимость для наших акционеров, а также завершая нашу среднесрочную стратегию роста, кульминацией которой станет наш переход к производственному профилю среднего уровня», - заявил генеральный директор Anglo Asian Реза Вазири.

Как сообщалось, в 2022 году компанией AAM в Азербайджане было добыто 43,114 тыс. унций золота (спад по сравнению с 2021г на 11,4% - ИФ), серебра – 182,046 тыс. унций (рост на 17,8%), меди – 2,516 тыс. тонн (спад на 5%). На мировых рынках в 2022 году было продано 34,918 тыс. унций золота в слитках (спад на 11,7%) по средней цене $1,783 тыс. за унцию.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

В настоящее время Anglo Asian Mining ведет добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Н.Аббасова