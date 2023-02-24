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Финансы 24.02.2023 11:41

Банки в Азербайджане сократили в январе активы на 2.5%, прибыль – увеличили в 1,5 раза

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 января 2023 года оцениваются в 45 млрд 861,9 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2022 года активы банков в Азербайджане составляли 47 млрд 54,9 млн манатов. Таким образом, в январе активы банков сократились на 2,5%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Снижение активов в январе связано с уменьшением средств банков на коррсчетах в Центробанке на 37,5% - до 3 млрд 956,6 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец января составил 19 млрд 669,6 млн манатов (рост на 0,4% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 661,7 млн манатов (рост на 0,7% - ИФ).

Обязательства банков равны 40 млрд 200,2 млн манатов (спад на 3%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 215 млн манатов (спад на 0,9%). Депозитный портфель в банках составляет 32 млрд 968,8 млн манатов (спад на 2,5%), в том числе вклады населения - 11 млрд 686,8 млн манатов (рост на 1,8%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе 2023 года составила 90,3 млн манатов (рост на 54,1% по сравнению с январем 2022 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 273,6 млн манатов (рост на 44,6%), в том числе 199,9 млн манатов по выданным кредитам (рост на 26,3%).

Непроцентные доходы банков составили 84,6 млн манатов (рост на 13,5%).

Процентные расходы банков составили 67,2 млн манатов (рост на 45,1%), в том числе по депозитам - 48 млн манатов (рост на 45%).

Непроцентные расходы банков равны 150,7 млн манатов (рост на 22,1%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января составила 134,5 млн манатов (рост на 50,3%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 113 млн манатов (рост на 55,6%), выплаты по налогу на прибыль – 22,7 млн манатов (рост на 62,1%).

На 31 января 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 25 банков, в том числе в 10 банках имеется иностранный капитал (на конец 2022г – в 11 банках).

В целом, банки имеют 489 филиалов (рост на 0,4% по сравнению с показателем на конец 2022 года) и 92 отделение (91 на конец 2022г).

В банковском секторе Азербайджана работают 22,87 тыс. человек (рост на 0,4% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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