Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе увеличились на 3%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 января 2023 года составляют 1 млрд 815 млн манатов, что на 3% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
По данным Центробанка, на конец января чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 870,4 млн манатов, что на 6,9% больше показателя на конец 2022 года.
В 2022 году внешние обязательства банков выросли на 65,7%, чистые иностранные активы – на 10,7%.
Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.
В Азербайджане на конец января 2023 года лицензию на деятельность имеют 25 банков.
Р.Ахмедов
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