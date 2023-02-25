Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе увеличились на 3%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 января 2023 года составляют 1 млрд 815 млн манатов, что на 3% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

По данным Центробанка, на конец января чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 870,4 млн манатов, что на 6,9% больше показателя на конец 2022 года.

В 2022 году внешние обязательства банков выросли на 65,7%, чистые иностранные активы – на 10,7%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец января 2023 года лицензию на деятельность имеют 25 банков.

Р.Ахмедов