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Финансы 25.02.2023 12:00

Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе увеличились на 3%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 января 2023 года составляют 1 млрд 815 млн манатов, что на 3% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

По данным Центробанка, на конец января чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 6 млрд 870,4 млн манатов, что на 6,9% больше показателя на конец 2022 года.

В 2022 году внешние обязательства банков выросли на 65,7%, чистые иностранные активы – на 10,7%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец января 2023 года лицензию на деятельность имеют 25 банков.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВНЕШНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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