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Финансы 24.02.2023 12:18

HOTELS QRUP сократила уставный капитал на 10 млн манатов

ООО «HOTELS QRUP» объявила о снижении уставного капитала на 10 млн 4 тыс. манатов - до 23 млн 509 тыс. манатов.

Таким образом, уставный капитал снизился на 29,6%.

Причины снижения уставного капитала компания не указывает.

ООО «HOTELS QRUP» действует с 2005 года на территории Международного аэропорта им. Г.Алиева. В структуру группы входят такие отели как "Fly İnn Baku", "SKY İnn Guest House" и "River İnn Resort & SPA".

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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