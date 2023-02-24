HOTELS QRUP сократила уставный капитал на 10 млн манатов

ООО «HOTELS QRUP» объявила о снижении уставного капитала на 10 млн 4 тыс. манатов - до 23 млн 509 тыс. манатов. Таким образом, уставный капитал снизился на 29,6%. Причины снижения уставного капитала компания не указывает. ООО «HOTELS QRUP» действует с 2005 года на территории Международного аэропорта им. Г.Алиева. В структуру группы входят такие отели как "Fly İnn Baku", "SKY İnn Guest House" и "River İnn Resort & SPA". Р.Ахмедов

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