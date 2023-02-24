Премьер Армении искажает решение Международного суда ООН по Лачинской дороге – МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана назвали искажением реальности заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о решении Международного суда ООН о временных мерах по взаимным искам Баку и Еревана.
«Комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 23 февраля 2023 года по поводу решения Международного суда ООН обратно пропорциональны решению суда и являются очередной попыткой армянской стороны выдать свои мечты за реальность», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
МИД подчеркивает, что заявление Пашиняна о том, что суд якобы зафиксировал ответственность Азербайджана за закрытие Лачинской дороги, «никак не совпадают с текстом постановления суда» по просьбе об указании временных мер», в котором «не говорится, что дорога закрыта».
«Прокомментировавший вопрос об обязательствах Азербайджана на Лачинской дороге премьер-министр Армении, похоже, до сих пор неправильно понимает положение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о том, что Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях», продолжили во внешнеполитическом ведомстве.
«Гарантия безопасности движения на Лачинской дороге со стороны Азербайджана не должна восприниматься как возможность злоупотребления дорогой, и азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что не допустит этого», - подчеркнули в МИД Азербайджана.
В ведомстве добавили: «решение суда не тождественно запросу Армении, и заключение суда состоит в том, что вместо «обеспечения бесперебойного движения...» Азербайджан должен «использовать все имеющиеся в его распоряжении меры».
«При этом суд не принял иск Армении о том, что передвижение по дороге должно быть «свободным» и затрагивало «всех» лиц, грузов и транспортных средств. Тем самым суд дополнительно поддержал позицию Азербайджана и отклонил требование Армении о том, чтобы передвижение по Лачинской дороге должно осуществляться «свободно», то есть без какого-либо контроля, как утверждает Армения», - отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД заявили, что «в своем решении суд учел, что Азербайджан принял и примет все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения безопасности движения по Лачинской дороге в пределах своих полномочий, а также усилия страны по выполнению положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года».
В ведомстве добавили, что «азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что использование Лачинской дороги должно быть законным и прозрачным, и нельзя допускать злоупотребления дорогой».
МИД напомнил, что Баку выступил с предложением установить контрольно-пропускной пункт на участке азербайджано-армянской границы, где берет начало Лачинская дорога, что «было положительно встречено международными партнерами».
«Однако, отказ Армении от этого предложения без объяснения причин свидетельствует о незаинтересованности Армении в прозрачности на Лачинской дороге и ее намерении продолжать злоупотреблять дорогой», - говорится в заявлении МИД Армении.
Международный суд ООН в среду огласил два постановления по просьбам об указании временных мер, представленных Арменией в отношении Азербайджана и Азербайджаном в отношении Армении в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Суд частично удовлетворил ходатайство армянской стороны, обязав Азербайджан «принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов» по Лачинской дороге. В то же время он отказал Еревану в требовании обязать Баку «прекратить организацию и поддержку» протестов на этом участке, а также «немедленно возобновить… подачу газа и предоставление других коммунальных услуг» проживающим в Карабахском регионе Азербайджана. В суде посчитали запрошенные меры неоправданными, отметив, что Армения не представила достаточных доказательств того, что Азербайджан нарушил газоснабжение региона.
Р.Керимов
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