AAM приобретает оборудование на $10 млн для добычи руды на месторождениях в Азербайджане

Британская золотодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ) приобретает оборудование стоимостью $10 млн, необходимое для добычи руды на месторождениях Зафар и Гилар в Азербайджане.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на компанию, Anglo Asian Mining разместила заказы на основное оборудование, необходимое для производства на своих новых рудниках Зафар и Гилар. Оборудование включает в себя подземный парк от Caterpillar и буровую технику от Epiroc. Общая стоимость оборудования составляет примерно $10 млн, 40% стоимости которого будет покрыта за счет существующих денежных резервов компании, а остальные 60% - за счет финансирования поставщиками.
«Новое оборудование будет использоваться для расширения горнодобывающих и перерабатывающих операций компании с открытием двух новых подземных рудников в этом году. Это представляет собой важный шаг в нашем среднесрочном стремлении к росту, чтобы стать горнодобывающей компанией среднего уровня, и значительно расширяет наши возможности в области добычи меди», - заявил вице-президент Anglo Asian Mining Стивен Вестхед, слова которого приводятся в сообщении.
ААМ также заявила, что 13 февраля 2022 года завершила «Предварительное исследование горных работ» для подземного рудника на новом медно-золотом месторождении Зафар и приступила к разработке и строительству здесь двух шахт.
«Исследование горных работ включало в себя обзор геотехнических условий, оптимальных методов добычи, планирования и проектирования горных работ. Ввод месторождения в разработку планируется в IV-ом квартале 2023 года», - говорится в информации.
Месторождение Зафар открыто в 2021 году и находится в 1,5 км от перерабатывающих мощностей рудника Гедабек. Ресурсы месторождения по кодексу JORC оцениваются в 28 тыс. тонн меди, 73 тыс. унций золота и 36 тыс. тонн цинка. Проект предусматривает добычу на пике 700 тыс. тонн руды в год при бортовом содержании медного эквивалента 0,5%.
В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша. В этом году планируется начать добычу с месторождений Вейджали, Гилар и Зафар.
Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.
Н.Аббасова
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