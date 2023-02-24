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Финансы 24.02.2023 17:02

FATF приостановила членство РФ в организации

В Росфинмониторинге назвали безосновательным и политизированным решение международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) о приостановке членства РФ в организации.

"На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. (...) Данное решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством", - заявили в Росфинмониторинге.

FATF была учреждена при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. РФ была принята в члены группы в 2003 году.

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Тэги: РОССИЯ, ФАТФ, ЧЛЕНСТВО, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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