FATF приостановила членство РФ в организации

В Росфинмониторинге назвали безосновательным и политизированным решение международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) о приостановке членства РФ в организации.
"На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. (...) Данное решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством", - заявили в Росфинмониторинге.
FATF была учреждена при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. РФ была принята в члены группы в 2003 году.
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