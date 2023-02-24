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Финансы 24.02.2023 17:35

Американская экономика может избежать рецессии - глава Минфина США

Американская экономика может избежать рецессии, в том числе благодаря сильному рынку труда, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

"Я рассматриваю "мягкую посадку" как возможный результат, и я надеюсь, что мы сможем его достичь. Экономика по существу находится в хорошей форме", - сказала она журналистам в пятницу в кулуарах заседания министров финансов и глав ЦБ стран "двадцатки".

Также она отметила, что "инфляция замедляется, если рассчитывать ее на двенадцатимесячной основе", сообщает агентство Bloomberg. Между тем базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) остается выше целевого уровня в 2%, и "предстоит сделать еще многое для того, чтобы снизить ее", сказала глава Минфина.

В четверг стало известно, что оценка роста экономики США в четвертом квартале 2022 года была ухудшена до 2,7% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,9%. При этом аналитики не ожидали изменений.

Основной причиной пересмотра стал менее значительный подъем потребительских расходов, на которые приходится две трети ВВП США. Они повысились на 1,4%, а не на 2,1%, как было заявлено ранее.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в январе выросли на 5,6% в годовом выражении после повышения на 5,7% в декабре.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, МИНФИН, ПРОГНОЗ


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