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Внешняя политика 24.02.2023 17:00

Баку и Ташкент подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда.

Азербайджан и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда.

Соглашение подписано в пятницу в Ташкенте на «полях» первого Узбекистано-Азербайджанского межрегионального форума, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Джаббаров отметил, что форум является «важной платформой для наполнения совместных инициатив».

«Подписание соглашение о создании инвестиционного фонда направлено на увеличение инвестиций и взаимной торговли», - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, создание совместного Инвесфонда также станет дополнительным стимулом для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сферах производства автомобилей, текстильной промышленности, шелководства, транспортно-транзитной и др.

Совместный инвестиционный фонда создается с целью реализации совместных проектов на сумму более $500 млн.

Р.Ахмедов

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ИНВЕСТФОНД, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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