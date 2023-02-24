Баку и Ташкент подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда.

Азербайджан и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда.
Соглашение подписано в пятницу в Ташкенте на «полях» первого Узбекистано-Азербайджанского межрегионального форума, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Джаббаров отметил, что форум является «важной платформой для наполнения совместных инициатив».
«Подписание соглашение о создании инвестиционного фонда направлено на увеличение инвестиций и взаимной торговли», - подчеркнул министр.
Как сообщалось ранее, создание совместного Инвесфонда также станет дополнительным стимулом для укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сферах производства автомобилей, текстильной промышленности, шелководства, транспортно-транзитной и др.
Совместный инвестиционный фонда создается с целью реализации совместных проектов на сумму более $500 млн.
Р.Ахмедов
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