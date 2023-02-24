Азербайджан придает большое значение отношениям с Кувейтом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху по случаю отмечаемого 25 февраля Национального дня Кувейта, в котором отметил, что Баку придает большое значение отношениям с Эль-Кувейтом.

«Азербайджан придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Кувейтом, которые опираются на прочную исламскую солидарность», - говорится в документе, в пятницу опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев выразил уверенность, что стороны и впредь будут прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-кувейтских связей, «полного использования потенциала нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости».

Р.Керимов