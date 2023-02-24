В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,477 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 23 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 114 человек.

От COVID-19 вылечились 818,209 тыс. (+26 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 154 человека.

За сутки медики провели 1 205 тестов на коронавирус против 1 293 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 519,926 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде