В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 28 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,477 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 23 случаях заражения.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 114 человек.
От COVID-19 вылечились 818,209 тыс. (+26 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 154 человека.
За сутки медики провели 1 205 тестов на коронавирус против 1 293 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 519,926 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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