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Внешняя политика 24.02.2023 17:33

Ереван не принял предложение Баку об установке КПП на условной границе – глава МИД Азербайджана

Армения не приняла предложение Баку об установке контрольно-пропускных пунктов на азербайджано-армянской границе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Официальный Ереван не счел приемлемым предложение (Баку – ИФ-Аз) об открытии КПП на условной азербайджано-армянской границе», сказал Байрамов журналистам в пятницу.

При этом он подчеркнул, что Армения отклонила данное предложение без указания каких-либо объяснений. По его словам, данный факт показывает, что Ереван не заинтересован в соблюдении своих обязательств в рамках трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ).

Байрамов добавил, что Армения также уклоняется от переговоров с Азербайджаном.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что за последние два года армянская сторона неоднократно нарушала договоренности, касающиеся использования Лачинской дороги.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, КПП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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