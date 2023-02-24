Ереван не принял предложение Баку об установке КПП на условной границе – глава МИД Азербайджана

Армения не приняла предложение Баку об установке контрольно-пропускных пунктов на азербайджано-армянской границе, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Официальный Ереван не счел приемлемым предложение (Баку – ИФ-Аз) об открытии КПП на условной азербайджано-армянской границе», сказал Байрамов журналистам в пятницу.
При этом он подчеркнул, что Армения отклонила данное предложение без указания каких-либо объяснений. По его словам, данный факт показывает, что Ереван не заинтересован в соблюдении своих обязательств в рамках трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года – ИФ).
Байрамов добавил, что Армения также уклоняется от переговоров с Азербайджаном.
Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что за последние два года армянская сторона неоднократно нарушала договоренности, касающиеся использования Лачинской дороги.
Р.Ахмедов
Американская экономика может избежать рецессии - глава Минфина США
Азербайджан увеличил в 2022г выручку от экспорта электроэнергии на 75%
Бразильским футболистам "Зенита" Клаудио и Малкому предоставлено гражданство РФ
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19
Спецслужба Азербайджана задержалa члена ИГИЛ по подозрению в финансировании терроризма
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
США внесли в санкционные списки по РФ 22 физических и 83 юридических лица
США внесли в санкционные списки по РФ 22 физических и 83 юридических лица
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна