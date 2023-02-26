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Финансы 26.02.2023 11:30

Банки в Азербайджане в январе увеличили число банкоматов на 0,3%, pos-терминалов - на 0,1%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 января 2023 года составляет 3,077 тыс. единиц, что на 0,3% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец января 2023 года в Баку установлено 1 618 банкоматов (рост на 1,7%), в регионах - 1 459 (спад на 1,2%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 79,88 тыс. единиц, что на 0,1% больше показателя на конец 2022 года.

При этом в Баку установлено 53,799 тыс. pos-терминалов (спад на 0,03%), в регионах – 26,081 тыс. (рост на 0,3%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 77,605 тыс. или 97,2% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, БАНКОМАТЫ, POS/ТЕРМИНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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