Банки в Азербайджане в январе увеличили число банкоматов на 0,3%, pos-терминалов - на 0,1%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 января 2023 года составляет 3,077 тыс. единиц, что на 0,3% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец января 2023 года в Баку установлено 1 618 банкоматов (рост на 1,7%), в регионах - 1 459 (спад на 1,2%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 79,88 тыс. единиц, что на 0,1% больше показателя на конец 2022 года.

При этом в Баку установлено 53,799 тыс. pos-терминалов (спад на 0,03%), в регионах – 26,081 тыс. (рост на 0,3%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 77,605 тыс. или 97,2% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде