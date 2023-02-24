Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бразильским футболистам петербургского "Зенита" Клаудио и Малкому.
Соответствующий указ "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации" опубликован 24 февраля на официальном портале правовой информации.
26-летний Клаудинью выступает за "Зенит" с 2021 года. Игрок провел 50 матчей за "сине-бело-голубых", в которых забил 13 мячей.
25-летний Малколм играет за петербургскую команду с 2019 года. В его активе 98 матчей за "Зенит", в которых он забил 29 мячей.
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