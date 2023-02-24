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Спорт 24.02.2023 18:25

Бразильским футболистам "Зенита" Клаудио и Малкому предоставлено гражданство РФ

Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бразильским футболистам петербургского "Зенита" Клаудио и Малкому.

Соответствующий указ "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации" опубликован 24 февраля на официальном портале правовой информации.

26-летний Клаудинью выступает за "Зенит" с 2021 года. Игрок провел 50 матчей за "сине-бело-голубых", в которых забил 13 мячей.

25-летний Малколм играет за петербургскую команду с 2019 года. В его активе 98 матчей за "Зенит", в которых он забил 29 мячей.

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Тэги: РОССИЯ, РОССИЯ, ФУТБОЛИСТЫ, ФУТБОЛИСТЫ, ЗЕНИТ, ЗЕНИТ, ГРАЖДАНСТВО, ГРАЖДАНСТВО


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