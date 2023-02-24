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Дальнее зарубежье 24.02.2023 18:39

США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из РФ - Белый дом

Президент США Джо Байден принял решение с 10 марта 2023 года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия, сообщает в пятницу Белый дом.

"С 10 марта 2023 года вводится пошлина в 200% на алюминий и алюминиевую продукцию из России", - говорится в заявлении.

Кроме того с 10 апреля 2023 года начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ.

В заявлении указывается, что эти меры, по мнению администрации США, в нынешней ситуации помогут американским производителям алюминия выдерживать конкуренцию.

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Тэги: США, РОССИЯ, АЛЮМИНИЙ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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