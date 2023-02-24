США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из РФ - Белый дом

Президент США Джо Байден принял решение с 10 марта 2023 года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия, сообщает в пятницу Белый дом.

"С 10 марта 2023 года вводится пошлина в 200% на алюминий и алюминиевую продукцию из России", - говорится в заявлении.

Кроме того с 10 апреля 2023 года начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ.

В заявлении указывается, что эти меры, по мнению администрации США, в нынешней ситуации помогут американским производителям алюминия выдерживать конкуренцию.