США ввели блокирующие санкции против 11 банков РФ

США ввели блокирующие санкции против ряда финансовых организаций, в том числе Московского кредитного банка (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит" и МТС-банка, следует из сообщения Минфина США.

В SDN list также попал Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки "Левобережный", "Приморье", СДМ-банк (MOEX: SDMB) и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Кроме того, под блокирующие санкции подпали подконтрольные "Зениту" финансовые компании - "Зенит финанс", "Зенит лизинг" и "Зенит факторинг МСП".

Также в SDN List включена инвестиционная компания "Велес капитал", активный участник внутреннего долгового рынка РФ, и ряд связанных с ней лиц (Дмитрий Бугаенко, Алексей Гнедовский, "Велес актив", "Велес менеджмент", "Велес траст").

Кроме того, в санкционный список попали несколько банкиров, специализирующихся на сфере private banking - Улан Илишкин, Евгения Тюрикова, Алина Назарова.