США внесли в санкционные списки по РФ 22 физических и 83 юридических лица

Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России 22 физлица и 83 организации.
Согласно заявлению Минфина, в список включены инвестиционные компании, организации, которые производят или импортируют высокотехнологичное оборудование, углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах.
Среди них - инвестиционная компания "Велес Капитал", АО "Юматекс", которая входит в состав "Росатома", ООО "Алабуга-Волокно", АО "НИИграфит", компания ИТЕРАНЕТ, ООО "ОКБ Спектр", поставщик медоборудования "Тамимед", АО "Элара", ЦНИИ "Буревестник" и другие.
Также под санкции попал, в частности, Александр Удодов - российский предприниматель, бывший зять премьера РФ Михаила Мишустина и его компании, в том числе девелоперская компания "Афорра девелопмент". В санкционные списки включили швейцарского бизнесмена Вальтера Моретти, который, по мнению Вашингтона, помогал РФ обходить введенные ограничительные меры.
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