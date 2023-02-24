Нефть перешла к снижению

Цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в ходе торгов и завершают "в минусе" всю неделю.
Опубликованные в пятницу в США данные указали на сохранение высокого уровня инфляции в стране. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца - максимальный прирост за полгода, а в годовом выражении повысился на 5,4%, сообщило министерство торговли. В декабре он поднялся на 0,2% и 5,3% соответственно.
Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.
Котировки апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:33 снизились на $0,17 (на 0,21%) относительно уровня на закрытие предыдущей сессии - до $82,04 баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,38 (на 0,5%) - до $75,01 за баррель.
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