США включили в санкционный список вице-премьера РФ Голикову и восемь министров

Госдеп США в пятницу объявил о введении санкций в отношении ряда российских министров и губернаторов, в том числе против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра энергетики Николая Шульгинова, министра цифрового развития Максута Шадаева.

Согласно документу, распространенному Госдепом, под санкции также подпали министр природных ресурсов Александр Козлов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, министр по делам гражданской обороны Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин.

Также под санкциями оказалась журналистка Ольга Скабеева.

В санкционные списки включили губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, губернатора Тверской области Игоря Руденю и других. Также под санкции подпал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Помимо этого, в заявлении Госдепа говорится, что США принимают меры по введению визовых ограничений в отношении 1219 российских военнослужащих в связи с ситуацией на Украине.

Также Госдеп сообщил о санкциях в отношении ряда организаций и компаний, в том числе против Главного управления глубоководных исследований министерства обороны РФ, ОАО "Объединенная зерновая компания", Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова, судоходной компании "Пола Райз", АО "Аргус-Холдинг".

Более того, санкции коснулись управляющей организации Запорожской АЭС и его главы Олега Романенко.