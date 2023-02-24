США согласны участвовать в содержательных переговорах по Украине - Блинкен

США всегда были готовы принять участие в любых содержательных дипломатических переговорах для завершения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу.

"США давно дали понять, еще до начала конфликта, что мы готовы принять участие в любых содержательных дипломатических усилиях, чтобы остановить агрессивные действия России в отношении Украины", - сказал Блинкен на заседании Совбеза ООН.

Однако при этом он подчеркнул, что на любых переговорах необходимо добиваться только "справедливого и прочного мира".