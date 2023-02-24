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Дальнее зарубежье 24.02.2023 21:20

США согласны участвовать в содержательных переговорах по Украине - Блинкен

США всегда были готовы принять участие в любых содержательных дипломатических переговорах для завершения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу.

"США давно дали понять, еще до начала конфликта, что мы готовы принять участие в любых содержательных дипломатических усилиях, чтобы остановить агрессивные действия России в отношении Украины", - сказал Блинкен на заседании Совбеза ООН.

Однако при этом он подчеркнул, что на любых переговорах необходимо добиваться только "справедливого и прочного мира".

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Тэги: США, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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