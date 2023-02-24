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Дальнее зарубежье 24.02.2023 23:15

США перебросили в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52

Группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress в пятницу прибыла на авиабазу Морон в Испании, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", говорится в сообщении.

По данным американских военных, перед прибытием на авиабазу Морон в Испании два стратегических бомбардировщика B-52 после трансатлантического перелета в пятницу совершили пролет над Эстонией в рамках мероприятий, посвященных дню ее независимости. Пролет на малой высоте состоялся над площадью Свободы в Таллине во время парада в честь государственного праздника.

"Миссии оперативных бомбардировочных групп - это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнерами", - подчеркнули в командовании.

Указывается также, что во время пребывания американских стратегических бомбардировщиков в Европе они примут участие в совместных с союзниками и партнерами учениях и операциях в регионе.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ЕВРОПА, ПЕРЕБРОСКА


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