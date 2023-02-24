Сейчас нет возможности переговоров с Путиным - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сейчас нет возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Эрдоган знает мою позицию (о возможности организации переговоров с Путиным в Турции – ИФ-У). Я не воспринимаю это", - сказал Зеленский на пресс-конференции в пятницу.
Глава страны заявил, что обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану до начала полномасштабной войны относительно того, чтобы президента России "посадили за стол переговоров".
"Посадите за стол переговоров, нельзя допустить рисков полномасштабной войны. Он (Эрдоган – ИФ-У) не смог тогда это сделать. И не только он, он мощный. Он не смог. А сейчас он считает, что он может. Сейчас мы не можем, это уже не тот человек (Путин – ИФ-У), там уже не с кем говорить", - подытожил Зеленский.
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