Эрдоган и Макрон обсудили двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.
Обсуждены вопросы, касающиеся турецко-французских отношений.
В ходе беседы французский лидер выразил коллеге слова сочувствия в связи с последствиями разрушительных землетрясений в Турции.
Президент Эрдоган поблагодарил собеседника за солидарность и поддержку на фоне стихийного бедствия, сообщает "Анадолу".
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