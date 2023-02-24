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Дальнее зарубежье 24.02.2023 21:51

Эрдоган и Макрон обсудили двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Обсуждены вопросы, касающиеся турецко-французских отношений.

В ходе беседы французский лидер выразил коллеге слова сочувствия в связи с последствиями разрушительных землетрясений в Турции.

Президент Эрдоган поблагодарил собеседника за солидарность и поддержку на фоне стихийного бедствия, сообщает "Анадолу".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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