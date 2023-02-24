Эрдоган и Макрон обсудили двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции. Обсуждены вопросы, касающиеся турецко-французских отношений. В ходе беседы французский лидер выразил коллеге слова сочувствия в связи с последствиями разрушительных землетрясений в Турции. Президент Эрдоган поблагодарил собеседника за солидарность и поддержку на фоне стихийного бедствия, сообщает "Анадолу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».