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Дальнее зарубежье 24.02.2023 22:15

США выделят Украине более $10 млрд помощи - госдеп

США выделяют Украине помощь на сумму более $10 млрд, говорится в заявлении госдепа, опубликованном в пятницу.

"Сегодня, в сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (АМР США) и министерством финансов, мы объявляем о помощи на сумму более $10 млрд, которая включает в себя бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную экономическую помощь", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа.

Отмечается, что США начали выделение около $9,9 млрд на поддержку украинских властей. Также началась работа по предоставлению Киеву $250 млн на нужды сферы энергетики.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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