В Кишиневе опровергают утверждения МИД РФ о якобы готовящихся провокациях Украины в Приднестровье

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы опровергло утверждения российского внешнеполитического ведомства и Минобороны России о якобы готовящихся провокациях Украины в Приднестровье.
"Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдавии опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДЕИ в пятницу.
В министерстве подчеркнули, что власти Молдовы рассматривают исключительно мирный сценарий урегулирования приднестровского конфликта.
"В связи с этим мы считаем сегодняшнее заявление МИД России провокационным, и подтверждаем необходимость вывода российских войск с территории Молдавии", - подчеркивается в сообщении.
Ранее Минобороны Молдовы также заявило, что прямых угроз безопасности страны нет.
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