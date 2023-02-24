Баку и Ташкент примут стимулирующие меры для увеличения железнодорожных грузоперевозок и транзита

Азербайджан и Узбекистан планируют довести взаимный товарооборот до $1 млрд за счет увеличения поставок продукции нефтехимической отрасли, руды и концентратов, алюминия, продовольственных товаров, механического и электрического оборудования, текстильной и фармацевтической продукции.
Вопросы экономического взаимодействия между двумя странами обсуждались в пятницу в Ташкенте на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова.
«В ходе переговоров обсуждены перспективы наращивания объёмов двустороннего товарооборота, выросшего в 2022 году на 53%. Поставлена конкретная цель – вывод показателей на отметку в $1 млрд. Это планируется достичь, в том числе, за счет увеличения поставок нефтехимической продукции, руды и концентратов, алюминия, продовольственных товаров, механического и электрического оборудования, текстильной и фармацевтической продукции», - сообщает Мининвестиций.
Достигнута договорённость по проработке организации поставок плодоовощной, пищевой, текстильной, кожевенной и обувной продукции, а также о проведении регулярных торговых и бизнес-миссий, выставок национальной продукции в крупнейших городах двух стран.
«На примере конкретных проектных инициатив рассмотрены возможности расширения промышленной кооперации между двумя странами. Речь идёт о системном подходе к разработке новых проектов на основе конкурентных преимуществ и организации деятельности совместного инвестиционного фонда для их софинансирования. Среди наиболее перспективных направлений взаимодействия обозначены автомобилестроение, хлопководство и производство текстиля, шелководство и другие. В аналогичном ключе изучены возможности реализации ряда проектов в сфере транспорта и логистики. Согласовано принятие стимулирующих мер для увеличения железнодорожных грузоперевозок и транзита», - подчеркивается в информации.
По итогам встречи подтверждена приверженность дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном и согласовано утверждение «дорожной карты», включающей конкретные меры по практической реализации достигнутых договоренностей.
Р.Ахмедов
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