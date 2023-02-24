Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в пятницу телефонный разговор, обсудили, в том числе, ситуацию в регионе.
«В ходе телефонного разговора министры обсудили меры, предпринимаемые в Турции для устранения последствий разрушительного землетрясения, повлекшего гибель большого числа граждан, ход подготовки к саммиту Организации тюркских государств (ОТГ)», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Ведомство подчеркивает, что Байрамов и Чавушоглу также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, в том числе по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Р.Ахмедов
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