Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в пятницу телефонный разговор, обсудили, в том числе, ситуацию в регионе.

«В ходе телефонного разговора министры обсудили меры, предпринимаемые в Турции для устранения последствий разрушительного землетрясения, повлекшего гибель большого числа граждан, ход подготовки к саммиту Организации тюркских государств (ОТГ)», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Ведомство подчеркивает, что Байрамов и Чавушоглу также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, в том числе по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Ахмедов