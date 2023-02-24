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Внешняя политика 24.02.2023 23:00

Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в пятницу телефонный разговор, обсудили, в том числе, ситуацию в регионе.

«В ходе телефонного разговора министры обсудили меры, предпринимаемые в Турции для устранения последствий разрушительного землетрясения, повлекшего гибель большого числа граждан, ход подготовки к саммиту Организации тюркских государств (ОТГ)», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Ведомство подчеркивает, что Байрамов и Чавушоглу также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, в том числе по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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