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Дальнее зарубежье 24.02.2023 23:35

США выделили Украине еще $2,5 млрд в виде гранта через Всемирный банк

Группа Всемирного банка (ВБ) объявила о дополнительном грантовом финансировании для Украины на сумму $2,5 млрд, предоставленном Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках проекта ВБ "Государственные расходы на поддержку административной способности в Украине" (PEACE).

«Средства перечислят правительству Украины после того, как его приемлемые расходы проверит Всемирный банк», – сообщает ВБ.

Сегодняшний дополнительный финансовый пакет для программы PEACE продолжает ряд предоставленных ранее грантов и будет направлен на поддержку ключевых секторов, в том числе систем образования и здравоохранения, выплату пенсий, финансовую помощь внутренне перемещенным лицам, поддержку программ социальной помощи, финансирование зарплат работников государственного сектора, которые оказывают главные сервисы.

«Мне приятно, что Всемирный банк мобилизовал $20,6 млрд в поддержку Украины с тех пор, как началась война. Из этой суммы $18,5 млрд уже выплачено, помогая более 12 млн украинцев. Мы будем и дальше поддерживать народ Украины через проекты экстренного восстановления и координацию с украинским правительством усилий по восстановлению и реконструкции», – приводятся в сообщении слова президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

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Тэги: США, ВБ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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