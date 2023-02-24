США выделили Украине еще $2,5 млрд в виде гранта через Всемирный банк

Группа Всемирного банка (ВБ) объявила о дополнительном грантовом финансировании для Украины на сумму $2,5 млрд, предоставленном Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках проекта ВБ "Государственные расходы на поддержку административной способности в Украине" (PEACE).
«Средства перечислят правительству Украины после того, как его приемлемые расходы проверит Всемирный банк», – сообщает ВБ.
Сегодняшний дополнительный финансовый пакет для программы PEACE продолжает ряд предоставленных ранее грантов и будет направлен на поддержку ключевых секторов, в том числе систем образования и здравоохранения, выплату пенсий, финансовую помощь внутренне перемещенным лицам, поддержку программ социальной помощи, финансирование зарплат работников государственного сектора, которые оказывают главные сервисы.
«Мне приятно, что Всемирный банк мобилизовал $20,6 млрд в поддержку Украины с тех пор, как началась война. Из этой суммы $18,5 млрд уже выплачено, помогая более 12 млн украинцев. Мы будем и дальше поддерживать народ Украины через проекты экстренного восстановления и координацию с украинским правительством усилий по восстановлению и реконструкции», – приводятся в сообщении слова президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.
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