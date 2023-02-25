Байден намерен участвовать в президентских выборах 2024 года

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о своем желании принять участие в выборах главы государства в 2024 году. Он рассказал об этом телеканалу ABC.
"Но перед тем как начать кампанию, мне в ближайшее время предстоит завершить еще много дел", - указал американский лидер.
Ранее газета Politico писала, что Байден все еще не готов официально объявить о своем участии в предвыборной кампании, несмотря на месяцы подготовки со стороны его ближайших советников. По информации издания, запуск его кампании по переизбранию в 2024 году планировался на февраль, но глава Белого дома пропустил этот дедлайн.
В.Алиев
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