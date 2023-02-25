США не видят причин опасаться применения Россией ядерного оружия против Украины

В США заявили об отсутствии оснований для опасения по поводу возможного применения Россией стратегического ядерного оружия против Украины или ее западных союзников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которые он сказал экспертам во время видеоконференции в Zoom.

"Салливан сказал, что действительно нет опасений, что [президент России] Владимир Путин применит стратегическое ядерное оружие против Украины или западных союзников", - пишет издание со ссылкой на четырех человек, знакомых с разговором.

При этом издание отмечает, что в США все еще существуют внутренние опасения, что Россия может применить тактическое ядерное оружие на поле боя на Украине, "хотя в настоящее время нет явных признаков того, что это произойдет в ближайшее время".

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что нет признаков того, что Россия после приостановки участия в ДСНВ решит запустить ядерное оружие или баллистические ракеты.

В.Алиев