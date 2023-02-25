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СНГ 25.02.2023 13:59

Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины "развязать второй фронт" в Приднестровье

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина не пойдет на обострение ситуации в Приднестровье.

"Я в это не верю. Это им невыгодно", - сказал Лукашенко в субботу, отвечая на вопросы журналистов в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" под Минском. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - подчеркнул он.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЛУКАШЕНКО, УКРАИНА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ


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