Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина не пойдет на обострение ситуации в Приднестровье.

"Я в это не верю. Это им невыгодно", - сказал Лукашенко в субботу, отвечая на вопросы журналистов в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" под Минском. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт", - подчеркнул он.